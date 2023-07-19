Онана хочет выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Интера» Андре Онана заявил, что надеется выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Интер» был близок к победе в ЛЧ, мы заслужили это. Теперь я надеюсь выиграть Лигу чемпионов с «Юнайтед», но я также надеюсь, что «Интер» выиграет этот турнир. Этого заслуживают все болельщики. И конечно я хочу выигрывать много трофеев со своими новыми товарищами по команде», — приводит слова Онана GFNI.

«Манчестер Юнайтед» пока не объявил о переходе 27-летнего вратаря. Сообщалось, что камерунец сегодня пройдет медицинское обследование. Английская сторона уже согласовала личные условия с Онана.