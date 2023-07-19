Массажист Кокорина: «Он сейчас на сборах «Фиорентины»
Массажист Александра Кокорина Сергей Колесников рассказал о диалоге с игроком по поводу продолжения карьеры.
«Я с ним разговаривал, он сейчас на сборах «Фиорентины», работает с ними, отыграл одну игру. Общались совсем недавно. Пока он мне ничего не рассказывал о планах. Это раньше я с ним работал, жил с ним. Рассматривает ли Александр в качестве продолжения карьеры Израиль, Турцию или Кипр? Я говорю серьезно, что я не знаю», — цитирует Колесникова legalbet.
Ранее Sport24 сообщил, что Кокорина предлагали аутсайдерам серии А и клубам серии Б, однако все команды отказались от услуг нападающего.
В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.
Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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4
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
|- : -
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|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
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|21:45
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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