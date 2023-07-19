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Массажист Кокорина: «Он сейчас на сборах «Фиорентины»

Руслан Минаев
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Массажист Александра Кокорина Сергей Колесников рассказал о диалоге с игроком по поводу продолжения карьеры.

«Я с ним разговаривал, он сейчас на сборах «Фиорентины», работает с ними, отыграл одну игру. Общались совсем недавно. Пока он мне ничего не рассказывал о планах. Это раньше я с ним работал, жил с ним. Рассматривает ли Александр в качестве продолжения карьеры Израиль, Турцию или Кипр? Я говорю серьезно, что я не знаю», — цитирует Колесникова legalbet.

Ранее Sport24 сообщил, что Кокорина предлагали аутсайдерам серии А и клубам серии Б, однако все команды отказались от услуг нападающего.

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: legalbet.ru
Александр Кокорин
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