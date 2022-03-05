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Сегодня, 14:26

Вратарь «Бенфики» Свилар близок к переходу в «Рому» на правах свободного агента

Иван Торопцев
Корреспондент

Вратарь «Бенфики» Миле Свилар принял решение покинуть клуб на правах свободного агента летом 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний серб ведет переговоры с «Ромой» и близок к подписанию контракта с итальянским клубом на 4 года с опцией продления еще на один год. Ожидается, что агент футболиста Владо Лемич встретится с представителями римлян в ближайшие дни, чтобы заключить сделку.

В сезоне-2021/22 Свилар принял участие в 11 матчах резервной команды «Бенфики» и пропустил 12 мячей, отыграв 4 встречи на ноль.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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19%

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Манчестер Сити
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28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

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И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
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 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
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5.03 20:00
Рома – Аталанта
 - : -
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Кальяри – Лацио
 - : -
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 - : -
6.03 17:00
Болонья – Торино
 - : -
6.03 17:00
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