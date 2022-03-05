Вратарь «Бенфики» Свилар близок к переходу в «Рому» на правах свободного агента

Вратарь «Бенфики» Миле Свилар принял решение покинуть клуб на правах свободного агента летом 2022 года, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний серб ведет переговоры с «Ромой» и близок к подписанию контракта с итальянским клубом на 4 года с опцией продления еще на один год. Ожидается, что агент футболиста Владо Лемич встретится с представителями римлян в ближайшие дни, чтобы заключить сделку.

В сезоне-2021/22 Свилар принял участие в 11 матчах резервной команды «Бенфики» и пропустил 12 мячей, отыграв 4 встречи на ноль.