«Ювентус» готов платить Погба 10 миллионов вро за сезон
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может перейти в «Ювентус», сообщает Сalciomercato.
В настоящее время туринский клуб ведет переговоры с 28-летним французским футболистом. «Юве» предлагает Погба контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.
Действующий контракт хавбека с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. Игрок пока не готов продлить соглашение с английской командой.
Погба готов вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
2
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
3
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|26
|13
|8
|5
|50-30
|47
|
6
|Рома
|27
|13
|5
|9
|45-34
|44
|
7
|Лацио
|27
|12
|7
|8
|54-42
|43
|
8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|
9
|Верона
|27
|11
|7
|9
|52-43
|40
|
10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|
11
|Торино
|26
|9
|6
|11
|33-28
|33
|
12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|35-46
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|27
|3
|6
|18
|20-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.03
|22:45
|
Интер – Салернитана
|5 : 0
|5.03
|17:00
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|5.03
|20:00
|
Рома – Аталанта
|- : -
|5.03
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|- : -
|6.03
|14:30
|
Дженоа – Эмполи
|- : -
|6.03
|17:00
|
Болонья – Торино
|- : -
|6.03
|17:00
|
Венеция – Сассуоло
|- : -
|6.03
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|6.03
|20:00
|
Ювентус – Специя
|- : -
|6.03
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|21
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5
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