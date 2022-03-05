«Ювентус» готов платить Погба 10 миллионов вро за сезон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может перейти в «Ювентус», сообщает Сalciomercato.

В настоящее время туринский клуб ведет переговоры с 28-летним французским футболистом. «Юве» предлагает Погба контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

Действующий контракт хавбека с «МЮ» рассчитан до лета 2022 года. Игрок пока не готов продлить соглашение с английской командой.

Погба готов вернуться в «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год.