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Сегодня, 19:05

Вратарь «Бенфики» согласовал контракт с «Ромой» до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Бенфики» Миле Свилар со следующего сезона будет играть за «Рому».

Футболист уже успешно прошел медобследование. Контракт будет подписан до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

22-летний серб принял решение покинуть клуб на правах свободного агента летом 2022 года, когда истечет срок его контракт с португальской командой.

В сезоне-2021/22 Свилар принял участие в 11 матчах резервной команды «Бенфики» и пропустил 17 мячей, отыграв 4 встречи на ноль.

ФК Бенфика
ФК Рома
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 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
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 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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