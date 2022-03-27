Вратарь «Бенфики» согласовал контракт с «Ромой» до 2027 года

Вратарь «Бенфики» Миле Свилар со следующего сезона будет играть за «Рому».

Футболист уже успешно прошел медобследование. Контракт будет подписан до 2027 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

22-летний серб принял решение покинуть клуб на правах свободного агента летом 2022 года, когда истечет срок его контракт с португальской командой.

В сезоне-2021/22 Свилар принял участие в 11 матчах резервной команды «Бенфики» и пропустил 17 мячей, отыграв 4 встречи на ноль.