«Сассуоло» хочет продлить контракт с Распадори до 2026 года

«Сассуоло» хочет продлить контракт с нападающим Джакомо Распадори. Клуб предлагают игроку соглашение до 2026 года с существенным повышением зарплаты, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее появилась информация, что «Рома» рассматривает 22-летнего игрока в качестве потенциальной замены хавбеку Николо Дзаньоло, который летом может перейти в «Ювентус».

Действующий контракт Распадори с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 нападающий забил девять голов в 28 матчах серии А за «Сассуоло».