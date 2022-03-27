«Наполи» не готов платить «Фулхэму» 15 миллионов евро за Ангисса

«Наполи» хочет выкупить у «Фулхэма» права на полузащитника Андре-Франка Замбо Ангисса, сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб взял летом 26-летнего камерунца в аренду до конца нынешнего сезона. В договоре также прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро, но «Наполи» не готов платить такую цену за футболиста. Неаполитанцы хотят сбить цену или хотя бы добиться рассрочки платежа.

В этом сезоне Ангисса провел за «Наполи» 23 матча во всех турнирах.

Его контракт с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2023 года.