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«Наполи» не готов платить «Фулхэму» 15 миллионов евро за Ангисса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» хочет выкупить у «Фулхэма» права на полузащитника Андре-Франка Замбо Ангисса, сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб взял летом 26-летнего камерунца в аренду до конца нынешнего сезона. В договоре также прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро, но «Наполи» не готов платить такую цену за футболиста. Неаполитанцы хотят сбить цену или хотя бы добиться рассрочки платежа.

В этом сезоне Ангисса провел за «Наполи» 23 матча во всех турнирах.

Его контракт с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

Андре Замбо-Ангисса
ФК Наполи
ФК Фулхэм
0
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 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
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14
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15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
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 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
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6.01 16:30
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 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
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Салернитана – Венеция
 - : -
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 - : -
6.01 22:45
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 1 : 1
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Лацио

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Сассуоло

 8
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Интер

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Лацио

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Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

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Милан

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