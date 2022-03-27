«Наполи» не готов платить «Фулхэму» 15 миллионов евро за Ангисса
«Наполи» хочет выкупить у «Фулхэма» права на полузащитника Андре-Франка Замбо Ангисса, сообщает Corriere dello Sport.
Итальянский клуб взял летом 26-летнего камерунца в аренду до конца нынешнего сезона. В договоре также прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро, но «Наполи» не готов платить такую цену за футболиста. Неаполитанцы хотят сбить цену или хотя бы добиться рассрочки платежа.
В этом сезоне Ангисса провел за «Наполи» 23 матча во всех турнирах.
Его контракт с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
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|
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|6
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|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
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|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
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|51
|
6
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|14
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|58-45
|49
|
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|14
|5
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|48-38
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|
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|
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|9
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|42
|
11
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|29
|9
|8
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|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
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20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
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