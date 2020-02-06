Вратарь «Аталанты»: «Мы поедем во Флоренцию, чтобы выиграть и остаться четвертыми»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини высказался о предстоящем матче 23-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины». Игра пройдет 8 февраля, начало в 17:00 (мск).

— Мы знаем, какая атмосфера будет, но мы также знаем, что за матч это будет, — приводит Sky Sport Italia слова Голлини. — Мы всегда удачно выступали там, мы поедем во Флоренцию, чтобы выиграть и остаться четвертыми. Если бы мы выигрывали каждый раз, мы были бы первыми. Это нормально, что у нас бывают неудачные дни, но как я уже говорил, правильный настрой у нас есть.

На данный момент «Аталанта» находится на четвертой строчке в таблице серии А, набрав 39 очков, столько же, сколько и у ближайшего преследователя, «Ромы».