Влахович не уверен в необходимости продлевать контракт с «Фиорентиной»
08:10
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович все еще не продлил контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, футболист и его агент сомневаются в том, что ему нужно заключать новый контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год.
Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист в 6 матчах серии А забил 4 гола.
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