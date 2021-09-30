Влахович не уверен в необходимости продлевать контракт с «Фиорентиной»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович все еще не продлил контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, футболист и его агент сомневаются в том, что ему нужно заключать новый контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист в 6 матчах серии А забил 4 гола.