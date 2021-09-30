Пеллегрини отказал двум клубам АПЛ
06:42
Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини вскоре подпишет новый контракт с клубом, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летний итальянец в летнее трансферное окно отказался от предложений двух английских клубов, так как у него хорошие отношения с новым главным тренером Жозе Моуринью.
«Рома» договорилась с Пеллегрини, что в новом соглашении уже не будет пункта о сумме отступных в размере 30 миллионов евро.
В этом сезоне Пеллегрини провел 8 матчей, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.
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