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Пеллегрини отказал двум клубам АПЛ

06:42

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини вскоре подпишет новый контракт с клубом, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний итальянец в летнее трансферное окно отказался от предложений двух английских клубов, так как у него хорошие отношения с новым главным тренером Жозе Моуринью.

«Рома» договорилась с Пеллегрини, что в новом соглашении уже не будет пункта о сумме отступных в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне Пеллегрини провел 8 матчей, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

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Евгений Козинов все материалы автора

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