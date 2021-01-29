Главный тренер итальянской «Сиены» Владимир Газзаев рассказал, как получил назначение в клуб серии D. Формально команду возглавил латвиец Марьян Пахарь, Газзаев на данный момент оформляет рабочую визу.

— Мне позвонил Алексей Зинин, рассказал про вариант с возможностью возглавить «Сиену», — цитирует «РБ» Газзаева. — После этого мы обговорили все вместе с президентом клуба Романом Геворкяном. Мне проект показался очень интересным и перспективным, а так же с точки зрения получения опыта. Италия во все времена являлась одной из ведущих мировых футбольных держав, поэтому особо долго не раздумывал.