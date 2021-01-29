Аллегри встретился с руководством «Ромы»

Массимилиано Аллегри заметили около отеля, в котором остановился спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто. Итальянский специалист проводил переговоры относительно тренерской должности в стане «волков», сообщает Corriere dello Sport.

28 января появилась информация, что итальянский специалист уже подписал предварительный контракт на два года с возможностью продления на третий.

Зарплата Аллегри составит порядка 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее Аллегри возглавлял ряд итальянских клубов, включая «Милан» и «Ювентус», с которыми специалист выиграл один и пять чемпионатов Италии соответственно.