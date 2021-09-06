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Верратти разрешили покинуть расположение сборной Италии из-за травмы

18:14
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил разрешение покинуть расположение сборной Италии из-за травмы. Футболист испытывает проблемы с коленом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

5 сентября сборные Швейцарии и Италии сыграли вничью (0:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Благодаря этому результату сборная Италии установила новый европейский рекорд по количеству матчей без поражений подряд — 36. Итальянцы превзошли результат сборной Испании (35).

Чтобы установить рекорд мира, Италии нужно в следующем матче 8 сентября не проиграть Литве.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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