Верратти разрешили покинуть расположение сборной Италии из-за травмы
18:14
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил разрешение покинуть расположение сборной Италии из-за травмы. Футболист испытывает проблемы с коленом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
5 сентября сборные Швейцарии и Италии сыграли вничью (0:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Благодаря этому результату сборная Италии установила новый европейский рекорд по количеству матчей без поражений подряд — 36. Итальянцы превзошли результат сборной Испании (35).
Чтобы установить рекорд мира, Италии нужно в следующем матче 8 сентября не проиграть Литве.
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