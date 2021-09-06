Верратти разрешили покинуть расположение сборной Италии из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил разрешение покинуть расположение сборной Италии из-за травмы. Футболист испытывает проблемы с коленом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

5 сентября сборные Швейцарии и Италии сыграли вничью (0:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Благодаря этому результату сборная Италии установила новый европейский рекорд по количеству матчей без поражений подряд — 36. Итальянцы превзошли результат сборной Испании (35).

Чтобы установить рекорд мира, Италии нужно в следующем матче 8 сентября не проиграть Литве.