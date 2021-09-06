Стали известны условия трансфера Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Стали известны подробности перехода нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Английский клуб точно заплатит за 36-летнего португальца 15 миллионов евро. Но этот платеж будет разбит на пять траншей — по 3 млн каждый год до 2026-го.

Также в сделке прописаны бонусы на общую сумму в 8 миллионов евро. Ожидается, что Роналду выполнит требования на 5 млн, а вот условия еще на 3 млн — вопрос более спорный.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. Криштиану ранее выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов.

С 2018 года форвард выступал за туринский «Ювентус». Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч.