"Верона" обыграла "Читтаделлу" и вернулась в серию А

"Верона" выиграла у "Читтаделлы" (3:0) в ответном матче финала плей-офф за выход в серию А. По сумме двух матчей команда одержала победу и вернулась в элитный дивизион. В первой игре победила "Читтаделла" - 2:0.

В составе победителей отличились Маттиа Дзакканьи, Самуэль Ди Кармине и Карим Лариби. По ходу второго тайма гости получили две красные карточки. "Верона" вновь будет играть в серии А после вылета в сезоне-2015/16. Другая веронская команда "Кьево" покинула элиту по итогам прошедшего сезона.

Плей-офф за выход в серию А

Финал

Ответный матч

"Верона" - "Читтаделла" - 3:0 (1:0)

Голы: Дзакканьи, 27, Ди Кармине, 69, Лариби, 83.

Удаления: Пароди, 62, Пройя, 77 (оба - "Читтаделла").

Первый матч: 0:2

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