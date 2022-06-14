«Верона» объявила имя нового главного тренера

«Верона» на официальном сайте объявила о назначении Габриэле Чоффи на пост главного тренера клуба. Он заключил соглашение на два года.

Чоффи сменил на посту тренера «Вероны» хорватского специалиста Игора Тудора, который проработал с клубом ровно один сезон.

46-летнего Чоффи ранее работал в не самых известных итальянских клубах. Также у него есть опыт работы за океаном, в частности, в Австралии.

В минувшем сезоне «Верона» заняла девятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата серии А.