Чемпион России в составе «Спартака» Боккетти возглавил молодежную команду «Вероны»

Бывший защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти стал главным тренером молодежной команды «Вероны», сообщает сайт итальянского клуба.

Он будет работать с командой игроков не старше 18 лет.

Ранее он несколько месяцев проработал на посту тренера этой команды, после чего был переведен в тренерский штаб главной команды. 14 июля Боккетти вернулся на пост главного тренера «Вероны» U-18.

За «Спартак» Сальваторе Боккетти выступал с 2013 по 2019 год, став чемпионом России в сезоне-2016/17.