«Верона» изолировала зараженного сотрудника клуба перед игрой с «Ювентусом»
«Верона» провела повторное тестирование на коронавирус всех членов клуба перед матчем 24-го тура серии А с «Ювентусом». Все результаты тестов отрицательные, сообщается на официальном сайте желто-синих.
Ранее, 27 февраля, «Верона» подтвердила положительный тест на covid-19 у одного из сотрудников клуба, не уточнив, какую должность он занимает. Зараженный изолирован, остальные футболисты, тренеры и сотрудники команды готовятся к встрече с «Ювентусом».
Матч «Верона» — «Ювентус» состоится 27 февраля и начнется в 22.45 (мск).
Nota del Club: tutti negativi nella seconda tornata di test diagnostici#HVFChttps://t.co/dkdRSLJWj9— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 27, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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