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«Верона» изолировала зараженного сотрудника клуба перед игрой с «Ювентусом»

19:29
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«Верона» провела повторное тестирование на коронавирус всех членов клуба перед матчем 24-го тура серии А с «Ювентусом». Все результаты тестов отрицательные, сообщается на официальном сайте желто-синих.

Ранее, 27 февраля, «Верона» подтвердила положительный тест на covid-19 у одного из сотрудников клуба, не уточнив, какую должность он занимает. Зараженный изолирован, остальные футболисты, тренеры и сотрудники команды готовятся к встрече с «Ювентусом».

Матч «Верона» — «Ювентус» состоится 27 февраля и начнется в 22.45 (мск).

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