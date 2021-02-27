Кокорин и Рибери в заявке «Фиорентины» на матч с «Удинезе»
«Фиорентина» в своем официальном Twitter опубликовала заявку на матч 24-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».
Российский нападающий Александр Кокорин попал в список 23 футболистов, который отправятся на игру против «Удинезе». Также в заявку вернулся восстановившийся от мышечной травмы вингер Франк Рибери.
«Фиорентина» сыграет с «Удинезе» в воскресенье, 28 февраля.
29-летний Кокорин после перехода в «Фиорентину» из московского «Спартака» провел за «фиалок» только один матч, выйдя на замену во встрече с миланским «Интером» (0:2) 5 февраля.
? | SQUAD LIST— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 27, 2021
I convocati viola per #UdineseFiorentina | The viola players to face Udinese
Powered by @tiresTomket #Fiorentina ? #ForzaViola pic.twitter.com/d3L5BbSPOq
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