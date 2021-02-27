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Кокорин и Рибери в заявке «Фиорентины» на матч с «Удинезе»

19:04
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«Фиорентина» в своем официальном Twitter опубликовала заявку на матч 24-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».

Российский нападающий Александр Кокорин попал в список 23 футболистов, который отправятся на игру против «Удинезе». Также в заявку вернулся восстановившийся от мышечной травмы вингер Франк Рибери.

«Фиорентина» сыграет с «Удинезе» в воскресенье, 28 февраля.

29-летний Кокорин после перехода в «Фиорентину» из московского «Спартака» провел за «фиалок» только один матч, выйдя на замену во встрече с миланским «Интером» (0:2) 5 февраля.

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