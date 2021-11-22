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«Верона» — «Эмполи»: тренер хозяев Игор Тудор вернулся к работе после коронавируса

20:38
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Главный тренер «Вероны» Игор Тудор присутствует на матче 13-го тура серии А против «Эмполи». Ранее он находился на самоизоляции из-за коронавируса.

Специалист перенес заболевание в легкой форме. Он связывает это с тем, что он был вакцинирован.

Матч «Верона» — «Эмполи» начался в 20.30 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.

Италия. Серия А. 13-й тур
22 нояб, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Эмполи

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное