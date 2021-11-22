«Верона» — «Эмполи»: тренер хозяев Игор Тудор вернулся к работе после коронавируса
20:38
Главный тренер «Вероны» Игор Тудор присутствует на матче 13-го тура серии А против «Эмполи». Ранее он находился на самоизоляции из-за коронавируса.
Специалист перенес заболевание в легкой форме. Он связывает это с тем, что он был вакцинирован.
Матч «Верона» — «Эмполи» начался в 20.30 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.
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