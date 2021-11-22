Главный тренер «Вероны» Игор Тудор присутствует на матче 13-го тура серии А против «Эмполи». Ранее он находился на самоизоляции из-за коронавируса.

Специалист перенес заболевание в легкой форме. Он связывает это с тем, что он был вакцинирован.

Матч «Верона» — «Эмполи» начался в 20.30 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.