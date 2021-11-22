Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Иммобиле был арбитром товарищеского матча с участием сборной Ватикана

19:25
Чиро Иммобиле в судейской форме. Фото ФК «Лацио»
Чиро Иммобиле в судейской форме. Фото ФК «Лацио»
Теги:

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле во время вынужденной паузы из-за травмы стал судьей благотворительного матча. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.

Нападающий судил матч между сборной работников Ватикана и команды всемирной организации ромов. Игра закончилась вничью — 7:7. Иммобиле назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд.

Игра прошла 21 ноября на базе «Лацио». Она была организована по инициативе Папы Римского Франциска. За сборную Ватикана играли, в частности, священнослужители и представители Швейцарской гвардии, которые служат в Ватикане.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 15 матчей за «Лацио» и забил 11 мячей при двух голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Дочь актрисы Нины Руслановой обвинила врачей в смерти своей матери
0