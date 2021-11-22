Иммобиле был арбитром товарищеского матча с участием сборной Ватикана

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле во время вынужденной паузы из-за травмы стал судьей благотворительного матча. Фото опубликовал официальный Twitter клуба.

? Termina una bellissima giornata di sport ed inclusione a Formello! #CMonEagles ? pic.twitter.com/kvyOYCB2PR — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 21, 2021

Нападающий судил матч между сборной работников Ватикана и команды всемирной организации ромов. Игра закончилась вничью — 7:7. Иммобиле назначил по одному пенальти в ворота каждой из команд.

Игра прошла 21 ноября на базе «Лацио». Она была организована по инициативе Папы Римского Франциска. За сборную Ватикана играли, в частности, священнослужители и представители Швейцарской гвардии, которые служат в Ватикане.

31-летний футболист в текущем сезоне провел 15 матчей за «Лацио» и забил 11 мячей при двух голевых передачах.