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«Венеция» подписала 19-летнего полузащитника сборной США

18:40
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Полузащитник сборной США Джанлука Бусио продолжит карьеру в серии А. 19-летний хавбек, который имеет итальянские корни, подписал контракт с «Венецией», сообщает сайт клуба.

До этого Бусио выступал за «Канзас Сити». На счету молодого футболиста уже есть 3 матча в составе взрослой сборной США.

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Иван Шитик все материалы автора

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