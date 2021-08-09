«Венеция» подписала 19-летнего полузащитника сборной США

Полузащитник сборной США Джанлука Бусио продолжит карьеру в серии А. 19-летний хавбек, который имеет итальянские корни, подписал контракт с «Венецией», сообщает сайт клуба.

До этого Бусио выступал за «Канзас Сити». На счету молодого футболиста уже есть 3 матча в составе взрослой сборной США.