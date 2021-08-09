Источник сообщил, сколько «Челси» заплатит «Интеру» за Лукаку
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Челси», сообщает в своем Twitter журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 28-летний бельгийский футболист летит в Лондон на частном самолете для завершения переговоров по трансферу в лондонский клуб. Сделка оценивается в 115 миллионов евро.
Официальное о переходе нападающего будет объявлено на этой неделе. Лукаку выступал за «Челси» с 2011-й по 2014 год.
В прошлом сезоне игрок провел 44 матча за «Интер», забил 30 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с итальянской командой действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.
After first part of medical completed in Milano, Romelu Lukaku is now flying to London on a private jet in order to complete his move to Chelsea. Travel plan confirmed. ??? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021
Official announcement and unveiling this week. Lukaku joins Chelsea from Inter for € 115m. #Lukaku
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