Источник сообщил, сколько «Челси» заплатит «Интеру» за Лукаку

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Челси», сообщает в своем Twitter журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний бельгийский футболист летит в Лондон на частном самолете для завершения переговоров по трансферу в лондонский клуб. Сделка оценивается в 115 миллионов евро.

Официальное о переходе нападающего будет объявлено на этой неделе. Лукаку выступал за «Челси» с 2011-й по 2014 год.

В прошлом сезоне игрок провел 44 матча за «Интер», забил 30 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с итальянской командой действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.