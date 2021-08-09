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Источник сообщил, сколько «Челси» заплатит «Интеру» за Лукаку

20:40
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
Ромелу Лукаку. Фото Instagram
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Форвард «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Челси», сообщает в своем Twitter журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний бельгийский футболист летит в Лондон на частном самолете для завершения переговоров по трансферу в лондонский клуб. Сделка оценивается в 115 миллионов евро.

Официальное о переходе нападающего будет объявлено на этой неделе. Лукаку выступал за «Челси» с 2011-й по 2014 год.

В прошлом сезоне игрок провел 44 матча за «Интер», забил 30 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с итальянской командой действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.

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