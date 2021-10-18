«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Венеции»

«Венеция» обыграла «Фиорентину» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Единственный мяч забил на 36-й минуте забил Маттиа Араму. «Фиалки» заканчивали матч в меньшинстве. На 77-й минуте вторую желтую карточку получил Риккардо Соттиль. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустил этот матч из-за мышечной усталости.

«Венеция» набрала восемь очков и занимает 15-е место. У «Фиорентины» 12 очков и девятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Венеция» — «Фиорентина» — 1:0 (1:0)

Гол: Араму, 36.

«Венеция»: Ромеро, Хапс, Чеккарони, Ампаду, Эбуэхи, Свобода, Вакка (Чрнигой, 66), Араму (Кальдара, 87), Бузио, Анри (Хейманс, 87), Йонсен (Окереке, 50).

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Одриосола (Бенасси, 46), Миленкович, Игор, Бонавентура (Мале, 75), Данкан (Пульгар, 83), Амрабат (Торрейра, 56), Кальехон (Гонсалес, 57), Влахович, Соттиль.

Предупреждения: Амрабат, 24. Одриосола, 28. Бенасси, 61. Чеккарони, 62. Соттиль, 69. Ампаду, 71.

Удаление: Соттиль, 77.

Судья: Массими (Италия).

18 октября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».