Агент Сафонов заявил, что Миранчуку не стоит возвращаться в «Локомотив»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«За год Алексей обжился в Италии, наверняка он адаптировался, подучил язык. Если рассматривать варианты продолжения карьеры, то имеет смысл остаться в серии А. Также подходящим местом может быть чемпионат Испании. Но в «Локомотив» Миранчуку возвращаться смысла нет», — приводит слова Сафонова Betonmobile.

Также он допустил, что Миранчук может отправиться в аренду в другой итальянский клуб.

«В вопросе будущего Миранчука многое будет зависеть от позиции клуба. У Алексея действующий контракт с «Аталантой». Если клуб посчитает, что игрок ему нужен, то оставит в команде, даже несмотря на то, что сейчас у него нет игровой практики. Такое может быть, поскольку не исключено, что состав у «Аталанты» будет меняться. Если же тренер скажет, что Миранчук не нужен, то его вполне можно отдать в аренду другому итальянскому клубу, а потом, если он себя проявит, постараться продать, чтобы вернуть потраченные деньги».

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 5 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.