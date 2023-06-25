Ваноли может сменить Боккетти в «Вероне»

В начале следующей недели должна решиться дальнейшая судьба экс-игрока «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти. Как стало известно «СЭ», 36-летний главный тренер «Вероны», подписавший в прошлом сезоне контракт на пять лет, может остаться на своем посту, однако руководство клуба рассматривает еще две кандидатуры.

Речь о 59-летним Марко Барони, только что покинувшим «Лечче», и 50-летнем Паоло Ваноли, возглавляющий «Венецию» — будучи игроком он провел в «Вероне» три года. Заметим, что интересы обоих специалистов представляет один и тот же агент — Андреа Д'Амико, родившийся как раз в Вероне.

Напомним, что соглашение Ваноли с «Венецией», выступающей в серии В, рассчитан еще на год, команда ставит задачу подняться в серию А, где в чемпионате-2022/23 чудом удержалась «Верона».