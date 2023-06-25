Погба вернется к тренировкам на 10 дней раньше остальных игроков «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сообщил клубу, что собирается вернуться к тренировкам на 10 дней раньше одноклубников.

По данным Corriere dello Sport, француз рассчитывает набрать форму к старту сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Погба почти весь год лечился после повреждений. Он впервые вышел в старте в апреле 2022 года. 30-летний полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.