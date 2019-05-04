Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри - о матче с "Ювентусом" (1:1) в 35-м туре чемпионата Италии.

- Обидно, потому что мы действительно считали, что могли выиграть, - цитирует специалиста Football Italia. - В конце "Юве" прижал нас, и мы упустили несколько возможностей забить в контратаках, у нас было пространство. Мы могли поймать их, когда вышел Ола Эйна. Я усилил правый фланг, потому что Де Сильвестри было тяжело. К сожалению, нам не хватило концентрации. Роналду - это феномен, и он накажет вас за каждую ошибку. В футболе самое важное - это максимально использовать свои шансы. Мы этого не сделали, и очень жаль, потому что мы очень мало позволили сделать "Юве".

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