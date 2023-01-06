Дзенга: «Не могу поверить, что Виалли больше нет»

Бывший голкипер «Интера» Вальтер Дзенга не может смириться со смертью бывшего нападающего «Сампдории» и «Ювентуса» Джанлуки Виалли.

«Чао Лука, я хочу помнить тебя таким, каким ты всегда был. Пусть земля будет тебе пухом, друг мой. Мне очень не будет не хватать тебя. Смотрю на наши совместные видео и не могу поверить, что тебя больше нет», — написал Дзенга в соцсетях.

Сегодня, 6 января, стало известно о смерти 58-летнего итальянца. С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.