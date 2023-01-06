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Сегодня, 13:04

Умер бывший футболист «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли

Мария Гусева
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Джанлука Виалли .
Фото Global Look Press

Известный экс-форвард сборной Италии, «Ювентуса», «Челси» и «Сампдории» Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет, сообщает Sky Sports.

С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

Виалли сыграл 59 матчей за сборную Италии, в составе которой завоевал бронзу чемпионата Европы-1988 и бронзу чемпионата мира-1990.

В «Сампдории» Виалли выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» — 5 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В «Челси» Виалли завоевал 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

После окончания карьеры футболиста Виалли тренировал «Уотфорд» и «Челси». С лондонским клубом он завоевал пять трофеев. В октябре 2019 года Виалли был назначен главой делегации сборной Италии. В декабре 2022 года он покинул пост из-за ухудшения здоровья.

Джанлука Виалли
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 Монца 16 5 2 9 17-23 17
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 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
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 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
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20
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