Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:53

Моуринью — о победе над «Зальцбургом»: «Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы против «Зальцбурга» (2:0).

«Это была замечательная «Рома», которая добилась важного результата и прекрасно выступила на всех уровнях. Мы увидели сплоченную команду. Мне это очень понравилось. Я также должен отметить персонал клуба, они проделали потрясающую работу. Я всегда говорю, что тренеры получают похвалу за работу, которую проделывают все сотрудники. Но наши аналитики действительно провели кропотливую работу, помогая нам в подготовке к этому матчу. Это была победа над командой, которая играла в Лиге чемпионов, укомплектованной качественными футболистами», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Рома
Жозе Моуринью
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
«После ЧМ-2018 думал, что Головин станет звездой. Как же застопорилась его карьера!» Во Франции в шоке от вылета «Монако»
«Фиорентина» — «Брага»: Кабрал забил гол, но он его не забил. Судейским технологиям УЕФА больше нет доверия
Бускетс — о вылете из Лиги Европы: «Поражения случаются. Мы на правильном пути»
Пике — о вылете «Барселоны» из Лиги Европы: «Это чертова разруха!»
Дибала назвал тяжелым матч «Ромы» против «Зальцбурга» в Лиге Европы
Белотти — о матче с «Зальцбургом» в Лиге Европы: «Это была моя лучшая игра»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прокуратура расследует подозрительные трансферные сделки «Ювентуса» с клубами серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
26.02 22:45
Милан – Аталанта
 - : -
27.02 20:30
Верона – Фиорентина
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Сампдория
 - : -
28.02 20:30
Кремонезе – Рома
 - : -
28.02 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости