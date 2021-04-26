В «Ювентусе» пойдут на серьезные кадровые перемены в случае увольнения Пирло

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сохранит свой пост, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона. В противном случае клуб расстанется со специалистом, сообщает Tuttosport 26 апреля.

Причем вместе с Пирло в таком случае команду покинут его помощники. Также руководство туринского клуба произвести серьезные кадровые изменения в менеджерском отделе.

Пирло возглавил основную команду в августе, подписав контракт до 30 июня 2022 года.