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В «Ювентусе» пойдут на серьезные кадровые перемены в случае увольнения Пирло

17:05
Андрея Пирло. Фото AFP
Андрея Пирло. Фото AFP
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сохранит свой пост, если команда выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона. В противном случае клуб расстанется со специалистом, сообщает Tuttosport 26 апреля.

Причем вместе с Пирло в таком случае команду покинут его помощники. Также руководство туринского клуба произвести серьезные кадровые изменения в менеджерском отделе.

Пирло возглавил основную команду в августе, подписав контракт до 30 июня 2022 года.

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