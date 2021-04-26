Буффон открыл футбольную академию для вратарей

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон открыл футбольную академию, где будет обучать молодых вратарей.

«Футбольная академия Буффона была создана для того, чтобы предложить мальчикам и девочкам в возрасте от 8 до 16 лет узкоспециализированный курс, направленный на совершенствование технических навыков тех, кто мечтает о будущем в футбольном мире.

Я всегда верил в ценность тренировок, тем более в этот сложный период для каждого из нас. Это полный комплекс с индивидуальной программой тренировок, созданной специально для каждого голкипера», — написал Буффон в Instagram.

43-летний Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов. На протяжении всей карьеры выигрывал множество индивидуальных и командных наград. Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».