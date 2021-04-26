УЕФА проведет расследование по делу о связи Ибрагимовича с букмекерами
19:38
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора на проведение расследования в отношении нападающего сборной Швеции и «Милана» Златана Ибрагимовича, сообщает в Twitter журналист Марко Контейро.
Ибрагимович подозревается в финансовом интересе и долевом владении букмекерской конторой.
Швед стал совладельцем Bethard в 2018 году. Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА, игроки, имеющие финансовые мотивы в букмекерских компаниях, не допускаются к соревнованиям.
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