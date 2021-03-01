В «Ювентусе» подтвердили случай заражения коронавирусом

«Ювентус» на своем сайте подтвердил положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников клуба.

В сообщении подчеркнуто, что положительный тест сдал не футболист, а заразившийся член персонала уже изолирован.

2 марта «Ювентусу» предстоит матч 25-го тура серии А со «Специей», игра начнется в 22.45 (мск).