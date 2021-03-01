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В «Ювентусе» подтвердили случай заражения коронавирусом

20:11
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«Ювентус» на своем сайте подтвердил положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников клуба.

В сообщении подчеркнуто, что положительный тест сдал не футболист, а заразившийся член персонала уже изолирован.

2 марта «Ювентусу» предстоит матч 25-го тура серии А со «Специей», игра начнется в 22.45 (мск).

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