Экс-футболист «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением об игре российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

«Кокорин выходит на замену на 15-20 минут, пока не проявляет себя. Они будут ждать, наберет он форму или нет, его же взяли не на полгода, а на длительный срок. Если Саша наберет — молодец, не наберет, то даже не знаю, останется он в команде или нет. Тогда руководство будет смотреть, промахнулись ли в итоге они с этим трансфером.

«Фиорентина» сейчас тоже не совсем в хорошей ситуации. Команда два раза проиграет, и тренер тоже уйдет. Но многое зависит и от самих футболистов, как ты себя поведешь, как зарекомендуешь. У нас есть пример Миранчука, который периодически забивает, но все равно находится в запасе», — сказал Мостовой «СЭ».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» 27 января. В Серии А он дважды выходил на поле со скамейки запасных. Во встрече 24-го тура против «Удинезе» (0:1) он сыграл 25 минут и получил желтую карточку.

(Анастасия Пастернак)