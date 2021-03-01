Одноклубник Миранчука может перейти в «Манчестер Сити»
19:28
Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс может летом перейти в «Манчестер Сити», сообщает TuttoMercattoWeb.
По информации источника, лидер чемпионата Англии летом начнет рассматривать предложения по украинцу Александру Зинченко.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола видит в Гозенсе нового игрока на левый фланг. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего немца в 28 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гозенс забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи в 30 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. За итальянский клуб выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
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