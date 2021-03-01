Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Одноклубник Миранчука может перейти в «Манчестер Сити»

19:28
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс может летом перейти в «Манчестер Сити», сообщает TuttoMercattoWeb.

По информации источника, лидер чемпионата Англии летом начнет рассматривать предложения по украинцу Александру Зинченко.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола видит в Гозенсе нового игрока на левый фланг. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего немца в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гозенс забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи в 30 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. За итальянский клуб выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир