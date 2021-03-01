Одноклубник Миранчука может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс может летом перейти в «Манчестер Сити», сообщает TuttoMercattoWeb.

По информации источника, лидер чемпионата Англии летом начнет рассматривать предложения по украинцу Александру Зинченко.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола видит в Гозенсе нового игрока на левый фланг. Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего немца в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гозенс забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи в 30 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. За итальянский клуб выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.