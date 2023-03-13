В стартовый состав «Милана» в матче серии А не попал ни один итальянец впервые за 28 лет

«Милан» начал матч чемпионата Италии без единого итальянца впервые за 28 лет, когда была введена система трех очков за победу.

Это произошло в матче 26-го тура с «Салернитаной». Счет на данным момент ничейный — 0:0.

Система трех очков за победу была введена в серии А в сезоне-1994/95.