Феррарезе: «Миранчук — лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Юрича»

Бывший футболист «Торино» Клаудио Феррарезе поделился мнением об игре полузащитника Алексея Миранчука.

— Мне очень нравится, как играет Миранчук. Я считаю, что он лидер «Торино», очень важный игрок в сложной модели Ивана Юрича. Из всех игроков группы атаки Миранчук самый незаменимый. Я даже не знал, что «Торино» имеет опцию выкупа. Если это так, то я бы сделал это еще в январе. Может быть, у Алексея есть какие-то еще варианты, поэтому «Торино» еще не выкупил его? Клубу нужно сделать все возможное, чтобы оставить Миранчука на следующий сезон, а потом его еще можно будет выгодно продать, — приводит слова Феррарезе «Евро-Футбол.Ру».

Миранчук арендован «Торино» летом 2022 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 19 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.