Кварацхелия лидирует по голам и передачам в топ-5 европейских лиг после индивидуальных действий

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия является одним из лидеров топ-5 европейских лиг голам и голевым передачам после индивидуальных действий.

На счету вингера 8 очков в национальном чемпионате по системе «гол+пас» — 3 гола и 5 результативных передач. Столько же у игрока «Байера» Муссы Диаби — 5 голос и 3 результативных передачи.

За ними идут Винисиус Жуниор из «Реала» — 5 голов и 2 передачи. А также полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала — 3 гола и 4 передачи.