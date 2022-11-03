В «Наполи» назвали враньем новость об интересе «Реала» и топ-клубов Англии к Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию журналиста Николо Скиры о том, что скауты «Реала», «Челси», «Тоттенхема», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» посещали игру «Наполи» для просмотра Хвичи Кварацхелии.

— Скауты «Реала», «Челси», «Тоттенхема», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» следят за Хвичей?

— Это вранье, — сказал Джунтоли «СЭ».

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего грузина в 35 миллионов евро.

Кварацхелия выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».