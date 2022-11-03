Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:20

В «Наполи» назвали враньем новость об интересе «Реала» и топ-клубов Англии к Кварацхелии

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Джунтоли в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию журналиста Николо Скиры о том, что скауты «Реала», «Челси», «Тоттенхема», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» посещали игру «Наполи» для просмотра Хвичи Кварацхелии.

— Скауты «Реала», «Челси», «Тоттенхема», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» следят за Хвичей?

— Это вранье, — сказал Джунтоли «СЭ».

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего грузина в 35 миллионов евро.

Кварацхелия выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Реал
4
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Удивительные истории из жизни Плющенко: «Раздевалка для меня превратилась в тюремную камеру»
От первенства Крыма до главного открытия РПЛ. В чем уникальность Сычевого
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за Кварацхелией

В «Реале» отреагировали на слухи об интересе клуба к Хвиче Кварацхелии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 - : -
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 - : -
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 - : -
6.11 20:00
Рома – Лацио
 - : -
6.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Монца, Ювентус

 10 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости