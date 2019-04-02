В плей-офф за выход в серию А будет использоваться ВАР

Арбитры будут использовать систему ВАР в матчах плей-офф за выход в серию А. Об этом сообщил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Как сообщает Football Italia, президент также добавил, что видеоповторы, возможно, будут использоваться в плей-офф за право остаться в серии В. ВАР уже используется в матчах серии А, а также в других европейских чемпионатах и Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня стало известно, что видеоповторы будут применяться на матчах 1/2 финала Олимп-Кубка России.

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