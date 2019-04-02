ВАР будет использоваться в полуфиналах Кубка России

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) будет использоваться в полуфинальных матча Олимп-Кубка России, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

- Мы признательны ИФАБ и ФИФА, что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Олимп-Кубка России ВАР в режиме live уже сейчас, - приводит пресс-служба РФС слова президента организации Александра Дюкова. - Российский футбол входит в новую эру - внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей.

Напомним, первые матчи полуфинала Кубка России пройдут третьего апреля. В них встретятся "Локомотив" и "Ростов", а также "Урал" и "Арсенал".

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