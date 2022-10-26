В «Наполи» отреагировали на слухи об интересе «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли отреагировал на слухи об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«За этими слухами абсолютно ничего нет. Могу заверить, что Хвича неприкасаем. Он абсолютно точно не продается», — приводит слова Джунтоли в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. На счету 21-летнего грузина 7 голов и 8 результативных передач в 14 матчах за итальянский клуб.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.