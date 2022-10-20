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Сегодня, 12:33

В «Наполи» заявили, что не намерены продавать Кварацхелию

Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Пресс-атташе «Наполи» Никола Ломбардо ответил на вопрос «СЭ» о возможной продаже полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

— Пишут, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Кварацхелии. Готовы ли вы его отпустить?

— У нас нет желания продавать Кварацхелию.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

С 2019 по 2022 год он выступал в казанском «Рубине».

Хвича Кварацхелия
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
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В «Наполи» опровергли информацию об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Семин оценил возможность перехода Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Фиорентина 10 2 4 4 8-12 10
14
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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38 тур
21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 - : -
22.10 19:00
Милан – Монца
 - : -
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 - : -
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
Болонья – Лечче
 - : -
23.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
23.10 21:45
Рома – Наполи
 - : -
24.10 19:30
Кремонезе – Сампдория
 - : -
24.10 21:45
Сассуоло – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 8 1 3
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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