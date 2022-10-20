В «Наполи» заявили, что не намерены продавать Кварацхелию

Пресс-атташе «Наполи» Никола Ломбардо ответил на вопрос «СЭ» о возможной продаже полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

— Пишут, что «Ман Сити» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Кварацхелии. Готовы ли вы его отпустить?

— У нас нет желания продавать Кварацхелию.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.