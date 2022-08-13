Галлиани: «Монца» не будет подписывать Мауро Икарди»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал слухи о возможном переходе в команду нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.

«Мы не будем подписывать Мауро Икарди. Запомните мои слова. Нет никаких шансов на это. Нам не нужен еще один нападающий», — сказал Галлиани в эфире DAZN.

Действующий контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Икарди сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.