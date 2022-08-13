Галлиани: «Монца» не будет подписывать Мауро Икарди»
Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани прокомментировал слухи о возможном переходе в команду нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.
«Мы не будем подписывать Мауро Икарди. Запомните мои слова. Нет никаких шансов на это. Нам не нужен еще один нападающий», — сказал Галлиани в эфире DAZN.
Действующий контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
В прошлом сезоне Икарди сыграл в 30 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
20
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|4 : 2
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|0 : 2
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|П
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|0
|1
|
|
Валерио Верре
Сампдория
|1
|0
|1
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|1
|0
|1
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