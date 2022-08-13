Дубль Ребича помог «Милану» обыграть «Удинезе»

«Милан» на своем поле обыграл «Удинезе» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 4:2.

У хозяев дублем отличился Анте Ребич, по одному голу у Тео Эрнандеса и Браима Диаса. За гостей забили Родриго Бекао и Адам Масина.

Во 2-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграет на выезде с «Аталантой» (21 августа, начало — в 21.45 мск), а «Удинезе» примет на своем поле «Салернитану» (20 августа, 19.30 мск).