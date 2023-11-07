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7 ноября, 23:37

В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович может войти в руководство клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Милана» Джорджио Фурлани прокомментировал информацию о том, что экс-форвард команды Златан Ибрагимович может вернуться в клуб в качестве менеджера.

«Есть шанс, что Златан Ибрагимович вернется к нам в руководство. Мы в этом участвуем, мы бы этим гордились. Мы ведем переговоры со Златаном, чтобы обсудить следующие шаги», — приводит слова Фурлани инсайдер Фабрицио Романо.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
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 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
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 Монца 11 4 4 3 12-10 16
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 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
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 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
15
 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
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 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
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 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
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