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«РБ Спорт»: «Локомотив» хочет арендовать Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Локомотив» надеется арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука зимой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб постарается договориться об аренде 28-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Европе.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

28-летний россиянин провел 4 матча за «Аталанту» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-rasschity-vaet-vzyat-alekseya-miranchuka-v-arendu-zimoj/
Алексей Миранчук
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 11 7 1 3 18-12 22
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
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 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
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 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 11 3 4 4 11-14 13
14
 Дженоа 11 3 2 6 12-16 11
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 Сассуоло 11 3 2 6 14-19 11
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
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 Верона 11 2 2 7 7-15 8
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