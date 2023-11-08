«РБ Спорт»: «Локомотив» хочет арендовать Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно

«Локомотив» надеется арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука зимой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб постарается договориться об аренде 28-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Европе.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо.

28-летний россиянин провел 4 матча за «Аталанту» в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.