В "Манчестер Сити" опровергли информацию о переходе Гвардьолы в "Ювентус"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола продолжит работу с командой, сообщили в клубе. Ранее в итальянские СМИ сообщали, что он может возглавить "Ювентус". Член совета директоров "Сити" Альберто Галасси заявил, что эта информация не соответствует действительности.

- Как советник "Манчестер Сити", я был удивлен тому, что информационные агентства публикуют абсурдные новости. То, что Пеп сказал на прошлой неделе, осталось неуслышанным, - цитирует Галасси сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Во-первых, он хочет остаться. Во-вторых, у него два года контракта с клубом. Кроме того, такой клуб, как "Ювентус", не допустил бы такую утечку. Они должны были бы сначала обратиться к нам. Это информация полностью ложная. Пеп - великолепный профессионал, нон хочет остаться в команде. Он не понимает, почему его слова не приняли во внимание.

Среди других канидатов на пост главного тренера "Ювентуса" назывались Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Маурицио Сарри ("Челси").

Все о чемпионате Италии - здесь.